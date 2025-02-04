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Ole Gunnar Solskjaer'den transfer açıklaması ve uyarı: Svensson istediği sürece kalacaktır | Semih'in Immobile'den öğreneceği çok şey var

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Kırklarelispor
Ole Gunnar Solskjaerden transfer açıklaması ve uyarı: Svensson istediği sürece kalacaktır | Semihin Immobileden öğreneceği çok şey var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 23:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kırklarelispor galibiyeti sonrası, "Kazanarak gerekli avantajı sağladığımız için mutluyuz" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazanarak çeyrek final yolunda avantaj elde ettiklerini söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, "Bu tür maçlar zor olur. Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz oldukça dirençliydi, sabırlıydık. Taraftarlar burada harika bir atmosfer çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takım biziz. Kazanarak amacımıza ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma gerekli takviyelerin yapılacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Üç oyuncu gitti. Yeni oyuncular arıyoruz. İyi oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Başkan, scout ekibi çok çalışıyor. Birtakım isimler var. Onları almak için çalışmalar yapılıyor. Önemli olan kulübün geleceği. Kulüp geleceği için önemli isimler almamız ve genç oyuncuları da yükseltmemiz gerekiyor. İhtiyaçlarımız var. Orta saha oyuncusu alacağız." şeklinde konuştu.

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Genç oyuncularla ilgili değerlendirme yapan siyah-beyazlı teknik adam, "Semih genç ve yetenekli bir oyuncu. Ona dair umudum var. Eğer en iyisi olmak istiyorsa Ciro Immobile'den çok şey öğrenmesi lazım. Mustafa Hekimoğlu da çok yetenekli bir oyuncu. İkisi de heyecan verici futbolcular. Rakip çok iyi defans yaptı. Semih çok çalıştı, çok yoruldu. Gol atmaya başlayınca devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Jonas Svensson'un takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını kaydeden Solskjaer, şunları kaydetti:

"Ajax ve Beşiktaş büyük takımlar olduğu için bu tarz dedikodular çıkacaktır. Svensson istediği sürece Beşiktaş'ta kalacaktır. Çok iyi bir profesyonel. Kulüp, taraftarlar ve biz ondan memnunuz. Önemli olan Svensson'un çalışma azmi ve profesyonelliği genç oyunculara aktarma noktasında bizim için çok önemli. Her zaman oyunculara yardım eden ve Beşiktaş'ı kazanan kimliğine getirecek oyunculardan biridir. Her idmanda genç oyunculara destek olan bir karakter. Kazanan Beşiktaş'ı inşa etmek için bu tarz oyuncularla devam edeceğiz. Genç oyuncularımız bu tarz büyük kariyerli oyunculardan çok şey öğrenmeli. Joao bugün çok iyiydi. O da gençlere örnek olacak. İyi karakterdeki büyük profildeki oyuncularımız genç oyuncularımıza bir şeyler katacak."

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Kırklarelispor

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