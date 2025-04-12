×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ole Gunnar Solskjaer'den Mustafa Hekimoğlu sözleri: 'Haaland'a benziyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Mustafa Hekimoğlu
Ole Gunnar Solskjaerden Mustafa Hekimoğlu sözleri: Haalanda benziyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 18:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde siyah - beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer açıklamalar yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"TOPA SAHİP OLMALIYIZ"

"3 aydan beri buradayız, çok iyi çalışıyoruz. Avrupa'ya gitmek için çok çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Sakat ve cezalı oyuncularımız var özellikle savunma hattında. Topla iyi olmak zorundayız. İyi bir şekilde topa sahip olmalıyız maçı domine etmek için. Başakşehir de iyi bir takım. Piatek gibi çok gol atan bir oyuncuları var ama biz hazırız."

Gözden KaçmasınBeşiktaş Divan Kurulunda ortalık karıştı Hasan Arata yumruklu saldırıBeşiktaş Divan Kurulu'nda ortalık karıştı! Hasan Arat'a yumruklu saldırı!Haberi görüntüle

"HAALAND'A BENZİYOR"

"Mustafa'yı çok seviyorum, çok iyi potansiyeli var. Haaland ile çalıştım. Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteği ona benziyor. Oynaması ve daha çok süre alması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynadı. Milot da o maçta iyiydi. 10 kişi olmamıza rağmen takım iyi oynadık. 2-3 gol daha atabilirdik o maçta. Mustafa çok büyük bir yetenek. Gelişimini görüyoruz. Potansiyeli çok iyi. Çok çalışır ve mütevazi olursa çok iyi bir oyuncu olur. Umarım iyi bir performans gösterir bugün de."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Solskjaer#Mustafa Hekimoğlu

BAKMADAN GEÇME!