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Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu oyuncularına sitem!

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#Beşiktaş#Solskjaer#Petrzalka
Ole Gunnar Solskjaerden maç sonu oyuncularına sitem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 22:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, FC Petrzalka'ya mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Hazırlık maçında FC Petrzalka'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Bugün baktığımızda sahada gerçek anlamda bir 9 numaramız yoktu. Semih sakat, Mustafa sakat, Can sakat. Tammy Abraham da dünkü maçta oynadı. Ben bir santrforla oynamayı seven bir hocayım, sistemden çok oyuncu tipi önemli. En az bir forvetle oynayacağımı söyleyebilirim.

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BU SÜREÇLER ZOR

Bu süreçler zordur. Ama önemli olan ilk resmi maça yüzde 100 hazır olmak. Mustafa kas sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacak. Semih dün sakatlandı. Fahri ve Gedson'un da sakatlıkları var.

FİKRİMİ DEĞİŞTİRMELERİNİ BEKLEDİM

Bugün sahaya sürdüğüm bazı oyunculardan fikrimi değiştirmelerini bekledim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Petrzalka

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