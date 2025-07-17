Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu oyuncularına sitem!

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Hazırlık maçında FC Petrzalka'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Bugün baktığımızda sahada gerçek anlamda bir 9 numaramız yoktu. Semih sakat, Mustafa sakat, Can sakat. Tammy Abraham da dünkü maçta oynadı. Ben bir santrforla oynamayı seven bir hocayım, sistemden çok oyuncu tipi önemli. En az bir forvetle oynayacağımı söyleyebilirim.

BU SÜREÇLER ZOR

Bu süreçler zordur. Ama önemli olan ilk resmi maça yüzde 100 hazır olmak. Mustafa kas sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacak. Semih dün sakatlandı. Fahri ve Gedson'un da sakatlıkları var.

FİKRİMİ DEĞİŞTİRMELERİNİ BEKLEDİM

Bugün sahaya sürdüğüm bazı oyunculardan fikrimi değiştirmelerini bekledim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi.

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