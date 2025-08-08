×
Ole Gunnar Solskjaer'den 'istikrar' vurgusu! 'Beşiktaş'ta mutluyum'

#Beşiktaş#Solskjaer#Konferans Ligi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 00:07

Ole Gunnar Solskjaer'den 'istikrar' vurgusu! 'Beşiktaş'ta mutluyum'

xUEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patricks'i 4-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör OIe Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Çok mutluyum oyuncularımın performansından dolayı. Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Çok mutluyum sonuçtan dolayı, çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi.

ABRAHAM YORUMU

Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.

NDIDI'Yİ ÇOK ÖVDÜ

Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

Futbol, tutku oyunu. Futbol, duygusal bir oyun ama başarı istiyorsanız, istikrarlı olmak zorundasınız. Yönetim ve başkanımız inançlı. Bize inanç gerekiyor. Onlar da bu inanca sahip. Kendileri de bu düzelmenin çok çabuk olmayacağını biliyorlar, biraz zaman alacak. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Eleştiriler normal, her zaman olacak.

