Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

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Teknik direktör arayan Beşiktaş’ta aday listesinde üç isim var: Roberto Mancini, İgor Tudor, Ole Gunnar Solskjaer. Başkan Serdal Adalı ile kurmaylarının, üç teknik adamla da görüştüğü ve şu anda Solskjaer isminin bir adım önde olduğu belirrildi.

Şu sıralar takım çalıştırmayan ve UEFA’da maç analisti olarak görev yapan Norveçli teknik adam ile görüşmeler olumu geçti. Yönetim Solksjaer’e sözleşmeyi gönderdi ve imzayı beklemeye başladı. Son olarak Manchester United’da görev alan ve Kasım 2021’de bu ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Norveçli çalıştırıcı Beşiktaş’ta geçen sezon da gündeme gelmişti. ·

Solskjaer'in ardından ikinci aday ise Roberto Mancini... İtalyan teknik adam da Beşiktaş’a sıcak bakmakta.

MANCINI: TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE

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Konuyla ilgili Radyospor’a açıklama yapan Mancini, “Beşiktaş’tan teklif aldığınız yönünde dedikodular var” sorusuna, “Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp (Gülerek)” cevabını verdi. Mancini, “Türkiye’de yeniden çalışma olasılığınız var mı?” sorusu üzerine de, “Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke” diye konuştu. Beşiktaş’ın hoca adayları arasına giren 3 isimden Mancini ve Tudor boşta, Solskjaer ise UEFA’da maç analisti olarak görev yapıyor.