Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir yorumu: 'Kazanmak zorundayız'

Solskjaer, dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne iki galibiyetle iyi başladıklarını kaydeden Solskjaer, "Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradık." ifadesini kullandı.

Solskjaer, gruptan çıkmak için en az 10 puanın yettiğini, ancak duruma göre gruptan çıkmak için 12 puana da ihtiyaç duyabileceklerini kaydetti.

Başakşehir karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Solskjaer, "İstanbul'daki yenilgi büyük bir darbe oldu. Bu maçı iyi bir performansla kazanmaya çalışacağız. Hızlı hücum ederek ilk yarıyı iyi tamamlamak istiyoruz. Takımlar geri düştüğünde, onları yıkmanız gerekiyor". diye konuştu.

Solskjaer, sakatlıkları bulunan Luke Shaw ve Phil Jones ile kendini karantinaya alan Jesse Lingard'ın Başakşehir maçında yer alamayacakları bilgisini paylaştı.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...