Ole Gunnar Solskjaer: Twente deplasmanına kazanmaya gideceğiz

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, perşembe günü Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynayacakları Twente maçına büyük önem verdiklerini söyledi. Norveçli teknik adam, “Twente maçını kazanmak zorundayız. Kazanmaya gideceğiz oraya. Şimdi dinlememiz gerekiyor. Sakatların durumunu göreceğiz. Çarşamba günü hazır bir şekilde oraya gideceğiz” dedi.

Antalya maçı ile ilgili olarak, “Emre Belözoğlu’nun ilk iç saha maçıydı. Baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Nitekim öyle başladılar” yorumunu yapan Solskjaer sözlerine şöyle devam etti:

‘BEN DE ÖĞRENiYORUM’

“ÖZELLİKLE ilk 15 dakika kötü ve ağırdık. Sonra maçı biraz daha kontrol ettik ama çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve önde oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini öğreniyorum.”

Haberin Devamı

CHER NDOUR BELKi GiDER BELKi KALIR

SOLSKJAER, transferlerle ilgili de konuşurken, “14 yabancıdan ligde 12’sini kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour’u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla konuşuyoruz. Hedef oyuncularımız var. Planlarımız var” dedi.