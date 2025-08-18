Ole Gunnar Solskjaer: 'Takımı beğendim, Beşiktaş ruhunu gösterdik!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"OYUNCULARIMI ÇOK BEĞENDİM"

"Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık."

"BEŞİKTAŞ RUHUNU GÖSTERDİK"

"Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı."

NDIDI

"Ndidi çok harika bir insan ve oyuncu. İşini çok iyi yapıyor. Takıma çok yardımcı oluyor. Oyun içerisindeki tutumu da çok iyi. Herkes çok iyiydi bugün fiziksel olarak. Perşembe oynamamıza rağmen fiziksel olarak çok iyiydik. Çok mutluyum. Birkaç gün dinleneceğiz ve fiziksel olarak Lausanne maçına da böyle çıkacağımıza eminim."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Kulüp yeni oyuncular getirmek için çalışıyor. Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Oyuncuların tutumundan mutluyum. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var."

"YATMAYI BIRAKIN' DİYORUM"

"Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor. İdmanlarda oyuncular yerdeyken antrenmanı devam ettiriyoruz. 'Yatmayı bırakın' diyorum. Burada iyi futbolu göstermeliyiz. Topun 50 dakika oyunda kalması yeterli değil. Oyuncuların idmanda yerde yatmaları yasak. Benim bu konudaki değerlerim bu şekilde."