Ole Gunnar Solskjaer takıma felsefesini anlattı

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Norveçli teknik adam basın toplantısında nasıl bir takım kurmak istediğini, hedeflerini ve başarmak istediklerini detaylı olarak anlattı. Başkan Serdal Adalı da ilk 6 ay 1.2 milyon Euro, 2. senesinde de 2.4 milyon Euro alacağını duyurarak Norveçli çalıştırıcının maaşını bizzat açıkladı. Ancak 51 yaşındaki teknik adamın basın toplantısında en çok merak edilen konulardan biri de isminin nasıl telaffuz edildiği oldu. Ole Gunnar Solskjaer adının, “Ule Guna Solşer” olarak telaffuz edildiğini açıklarken “Çok zor değil, biz başkanla Ole’de anlaştık” diye konuştu.

SOLSKJAER SAHAYA iNDi

SAMSUNSPOR beraberliğinin ardından 1 gün izin yapan Beşiktaşlı futbolcular UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynanacak maçın hazırlıklarına yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı.

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FELSEFESiNi ANLATTI

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı ile yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dün Ümraniye Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı yaptı. Norveçli çalıştırıcı futbolcularla tanıştıktan sonra oyun felsefesi hakkında bilgiler verdiği takımdan beklentilerini iletti.