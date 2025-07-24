Ole Gunnar Solskjaer: 'Rövanş bizim için daha iyi olacak'

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donets'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Öncelikle kaliteli ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Savunmada daha iyi oynamalıydık. 4 gol de daha iyi savunma yapmamız gereken gollerdi. İyi savunma yapsak, bu golleri yemezdik.

BAZI OYUNCULAR GEÇ GELDİ

Bazı oyuncular geç geldi ve hazır olmadıklarını söyleyebilirim. Bu maç bizim için daha kesin olmamız gereken bir maçtı. Önümüzdeki haftaki rövanş maçı bizim için daha iyi olacak.

DAHA HAZIR OLACAĞIZ

Hatalarımızdan öğreneceğiz. Zor olacak ama benim kariyerimde böyle durumlardan döndüğüm maçlar oldu. Rövanşta daha hazır olacağız. O maçta ilk golü atıp o şekilde maçı çözeceğimi düşünüyorum.

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