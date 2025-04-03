Ole Gunnar Solskjaer: 'Oyuncularımı suçlayamam, Avrupa'yı istiyoruz'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe'ye 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

İlk 35 dakika gerçekten çok aradık, şut sayısında çok öndeydik. Kontrol ettik oyunu. Şanslar yakaladık ama o anlar, kırılma anları, kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor. Ufak detaylar aleyhimize oldu. Oyuncularımızı suçlayamam. 3-1'den sonra bile fırsat yakaladık. Ellerinden geleni yaptılar.

İLK 3'TE OLMAK İSTİYORUZ

Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok, takım motive. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İstikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Belirleyici anlar, rastgele anlar aleyhimize oldu. Ufak bir dokunuş kırmızı kart, bunlar oluyor. Tayyip'in bir dokunması var ama bana ağır geldi, yumuşak temas diye düşünüyorum. Kabul etmesem de bunlar oluyor. İlk 3'te olmak istiyoruz bu sezon.

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BUNU DÜZELTMELİYİZ

Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Bugün çok kolay goller hediye ettik. Bunu yapmamalıyız, bunu düzeltmeliyiz