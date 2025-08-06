Ole Gunnar Solskjaer: 'Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz!'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA..."

"Bir hayal kırıklığı yaşadık ama şimdi başka bir turnuva. Elimizden geleni yapacağız en iyi yere ulaşmak için. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İyi hazırlandık. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Sahada bir savaş olacağını biliyorum."

"BASKI AYRICALIKTIR, İHTİYACIMIZ VAR"

"Baskı, ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmalıyız. İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor."

"FİNAL HAYAL EDİYORUZ"

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"Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç maç ve tur olarak bakıyoruz. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda finali hayal ediyoruz."

"FUTBOLDA ASLA KOLAY YOKTUR"

"Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek, yanılırız. Onların da kazanmak istediklerini biliyoruz. Kimle oynarsak oynayalım, her takım kazanmak için sahaya çıkıyor. Ben de kazanmak için sahaya çıkıyorum. Futbolda asla basit ve kolay galibiyet diye bir şey yoktur."

"KENDİMİZİ TEST EDECEĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"

"Buraya daha önce de geldim. Bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. İrlanda'da hep iyi anılarım oldu. Manchester United taraftarı da çok fazla burada. Onların da ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kendimizi test edeceğimiz bir maç olacak."