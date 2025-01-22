Ole Gunnar Solskjaer: Kazanmak için yüzde 100'ümüzle savaşacağız

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Beşiktaş'ta ilk maçına çıkacak olan Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa Ligi’nin önemine vurgu yaparken “Bilbao gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bu maç için yüzde 100’ümüzü vereceğiz” dedi.

Norveçli çalıştırıcı bugünkü maçla ilgili “Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis kaleci antrenörümüz. Duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki duran toptan gol atabiliriz” diye konuştu.

HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM

Teknik direktör değişiminin bir yerde işlerin kötü gitmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Solksjaer şöyle devam etti:

“Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. M.United’daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş’ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan istikrarım. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş’ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao maçı çok zor olacak. Fenerbahçe’ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak.”

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RADİKAL DEĞİŞİKLİK ZAMANI DEĞİL

51 yaşındaki çalıştırıcı sözlerini “Önemli olan çok çalışan, savaşan ve koşan bir takım yaratmak. Kariyerim boyunca asla yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Şu an radikal değişikliklerin zamanı değil. Bunu adım adım yapacağız. Altyapıdan çok oyuncu çıkacak. Oyun sistemini de biliyorum. Beşiktaş’ın iyi oynadığı dönemdeki o kimliğini gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Bunu nasıl çıkaracağımı biliyorum ama kolay değil” diyerek tamamladı.