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Ole Gunnar Solskjaer: 'İstikrarı severim, uzun bir yolumuz var'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Eyüpspor
Ole Gunnar Solskjaer: İstikrarı severim, uzun bir yolumuz var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 22:49

Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden çok mutluyum. Ligde rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. İlk yarı 4-5 atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gideceğiz.

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REAKSİYONUMUZ İYİYDİ

Beşiktaş'ın oyuncularının her zaman yapması gerektiği şey, pes etmemek. Beşiktaş gururuyla oynayan ve hakkıyla kazanmak isteyen bir takım. Reaksiyonumuz çok iyiydi.

İSTİKRARI SEVERİM

Takım zor bir süreçten geçti, çok fazla şey değişti ve istikrarı sağlanamadı. Şu an amacımız istikrar sağlamak. Ben de istikrarı severim. Yönetimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Eyüpspor

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