Ole Gunnar Solskjaer: İsraf edecek paramız yok

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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, F.Bahçe ve G.Saray hakkında çok fazla düşünmek istemediğini kendi işlerine odaklandığını söyledi.

The Athletic’e konuşan Norveçli çalıştırıcı zirvenin neden bu kadar gerisinde oldukları ile ilgili bir soruya “İşleri kendi yöntemimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. İsraf edecek çılgın paramız yok” yanıtını verdi.

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İNANMALIYDIM

Solskjaer, Beşiktaş’a gelmeden önce hiç teklif almadığı yönündeki iddialar için ise “En az 40 teklif aldım ama doğru değillerdi; inandığım işte olmam gerekiyordu” dedi.