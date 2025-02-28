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Ole Gunnar Solskjaer: İsraf edecek paramız yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskajer#Süper Lig
Ole Gunnar Solskjaer: İsraf edecek paramız yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 07:00

Beşiktaş'ta Solskjaer uzun vadeli plan yaptıklarını belirtirken ezeli rakiplere de göndermede bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, F.Bahçe ve G.Saray hakkında çok fazla düşünmek istemediğini kendi işlerine odaklandığını söyledi.

The Athletic’e konuşan Norveçli çalıştırıcı zirvenin neden bu kadar gerisinde oldukları ile ilgili bir soruya “İşleri kendi yöntemimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. İsraf edecek çılgın paramız yok” yanıtını verdi.

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Solskjaer, Beşiktaş’a gelmeden önce hiç teklif almadığı yönündeki iddialar için ise “En az 40 teklif aldım ama doğru değillerdi; inandığım işte olmam gerekiyordu” dedi.

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#Beşiktaş#Solskajer#Süper Lig

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