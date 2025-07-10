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Ole Gunnar Solskjaer: 'İnancımız ve umudumuz var'

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#Beşiktaş#Solskjaer#Avusturya
Ole Gunnar Solskjaer: İnancımız ve umudumuz var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 23:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Pölten'i 2-0 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrasında konuştu.

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Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Kampı çok iyi geçiriyoruz, herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Yeni gelen oyuncular takıma hızlıca adapte oldu ve önemli katkılar sağlıyorlar. Grup içindeki uyumları da gayet iyi.

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İNANCIMIZ VAR

Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizi her yerde destekliyorlar ve bugün de harika bir atmosfer yarattılar. Onlara bu sezon boyunca unutulmaz geceler yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yolda inancımız da umudumuz da var. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde inançlı ve umutlu olmalarını istiyoruz.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Avusturya

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