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Ole Gunnar Solskjaer: 'Golden sonra kontrolü kaybettik'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig
Ole Gunnar Solskjaer: Golden sonra kontrolü kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 21:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı.

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OYUNU KONTROL EDEMEDİK

Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında.

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İSMAİL KÖYBAŞI İLE SOHBETİ

İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynamış birisi, Beşiktaş'ın tarihinde olan birisi. İyi bir insan. Kendisiyle biraz konuştuk maçtan sonra. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum. İyi bir karakter. Birbirimize şans diledik maçtan sonra.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig

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