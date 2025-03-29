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Ole Gunnar Solskjaer: 'Galibiyeti hak ettik, gurur duyuyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig
Ole Gunnar Solskjaer: Galibiyeti hak ettik, gurur duyuyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 23:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık.

10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAYI SEVMİYORUM

10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Takımımla gurur duyuyorum, taraftarımız da takımla gurur duymalı. Çok önemli bir galibiyet.

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HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU

Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig

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