Ole Gunnar Solskjaer: 'Futbol bazen böyle yumruklar atabilir!'

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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah - beyazlılarda teknik adam Ole Gunnar Solskjaer açıklamalar yaptı.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir. Futbolun böyle bir tarafı vardır.

İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz." dedi.

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"DEVAM ETMEK VE ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

"Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık, iyi hazırlandık. Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. İkinci yarıda ikinci gol gelse farklı bir maç olabilirdi. İki gol de hayal kırıklığı yaratan gollerdi. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak."

"HAKEMLERİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"İyi hakemler lazım. İyi hakemlerin maç yönetmesi lazım. Türkiye'de iyi hakemler olduğunu biliyorum. Bence iyi hakemin ırkı, milliyeti fark etmez. Türkiye'de de iyi hakemler olduğuna eminim. Hakemin Norveç'ten, Danimarka'dan, herhangi bir ülkeden olması önemli değil. Hakemlerin iyi maç yönetmesi lazım. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Çoğu teknik direktör, mağlubiyetten sonra hakemlerle ilgili konuşur ama o ben teknik direktörlerden biri değilim. Hakemlerin de ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum."

"OYUNCULAR GÖREVLERİNİ YAPAMADI"

"Biz genel olarak iyi değildik. Duran toplardan goller yedik. Frikikten boş bir şekilde rakibimizden gol yedik. Orada pozisyondan bağımsız, 7-8 oyuncu ile savunma yapıyorsunuz ve rakibiniz boş bir şekilde kafa vuruyor. İkinci gol de taçtan geldi. Bizim savunma, duran top prensiplerimiz var. Oyuncular o anlamda görevlerini yapamadı."

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