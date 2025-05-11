Ole Gunnar Solskjaer: 'En önemli odağımız üçüncü olmak'

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Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırlar.

AVRUPA'DA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık. Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak.

TEK DÜŞÜNCEMİZ HEDEFİMİZE ULAŞMAK

Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak.

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