×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ole Gunnar Solskjaer: 'Eleştiriler beni etkilemiyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Konferans Ligi#Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer: Eleştiriler beni etkilemiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 20:22

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacakları kritik Lausanne maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskajer, maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. 

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

NDIDI TRANSFERİ

"Wilfried bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum."

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

"İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak."

"YARIN İÇİN HAZIRIZ"

"Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeşiktaştan Bankalar Birliği açıklamasıBeşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması!Haberi görüntüle

"ELEŞTİRİLERİ YOK SAYIYORUM"

"Eleştiriler benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim. Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."

"TRANSFER İÇİN ÇOK ÇABA SARF EDİYORUZ"

"Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#UEFA Konferans Ligi#Ole Gunnar Solskjaer

BAKMADAN GEÇME!