×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ole Gunnar Solskjaer: Bu tür yenilgilere tahamüülüm yok

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer: Bu tür yenilgilere tahamüülüm yok
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Gaziantep maçı sonrası oyuncularını uyardı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyetin önemli bir ders olduğunu belirterek dün sabah yapılan antrenmanda oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

Norveçli teknik adam “Beşiktaş formasının büyüklüğünü sahada hissettirmeliyiz” dedi.

Gözden KaçmasınDünyanın en iyi takımları listesi güncellendi İlk 25te tek Türk takımı varDünyanın en iyi takımları listesi güncellendi! İlk 25'te tek Türk takımı varHaberi görüntüle

Defansif sıkıntıları henüz tam anlamıyla aşamadıklarına işaret eden Solskjaer sözlerine şöyle devam etti: “Disiplini ve kontrolü elden bırakmamalıyız. Biliyorum bazılarınız sakatlıktan çıktı, bazılarınız soğuk algınlığına rağmen oynama isteği ile tutuşuyorsunuz. Yenilebiliriz ama oyun olarak üstün olduğumuz karşılaşmalarda bu tür mağlubiyetlere tahammülüm yok. Lütfen daha yardımlaşarak ve tempo artırarak oynayalım. Önümüzdeki Konyaspor maçı çok önemli. Hem genç hem de tecrübeli isimlere sahipler.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Solskjaer#Gaziantep FK

BAKMADAN GEÇME!