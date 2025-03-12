Ole Gunnar Solskjaer: Bu tür yenilgilere tahamüülüm yok

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyetin önemli bir ders olduğunu belirterek dün sabah yapılan antrenmanda oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

Norveçli teknik adam “Beşiktaş formasının büyüklüğünü sahada hissettirmeliyiz” dedi.

Defansif sıkıntıları henüz tam anlamıyla aşamadıklarına işaret eden Solskjaer sözlerine şöyle devam etti: “Disiplini ve kontrolü elden bırakmamalıyız. Biliyorum bazılarınız sakatlıktan çıktı, bazılarınız soğuk algınlığına rağmen oynama isteği ile tutuşuyorsunuz. Yenilebiliriz ama oyun olarak üstün olduğumuz karşılaşmalarda bu tür mağlubiyetlere tahammülüm yok. Lütfen daha yardımlaşarak ve tempo artırarak oynayalım. Önümüzdeki Konyaspor maçı çok önemli. Hem genç hem de tecrübeli isimlere sahipler.”

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