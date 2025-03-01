Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta tarihe geçti! 10 yıl sonra bir ilki başardı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+6'da Semih Kılıçsoy penaltıdan getirdi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 44'e yükselten Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 10 yılın ardından bir ilke adını yazdırdı.

JOAO MARIO 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkarttı. Mario, daha önce Sivasspor maçında gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor karşısında bu sezon tüm kulvarlarda 25. müsabakasına çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Mücadeleye 11’de başlayan Joao Mario, 68. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.

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BEŞİKTAŞ, BU SEZON İLK KEZ 4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Kayserispor’a karşı aldığı 2-0’lık galibiyetle birlikte Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta 3 puan sevinci yaşamış oldu. Siyah - beyazlılar, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı.

SAHASINDA 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisini de sürdürdü. Beşiktaş, ligde evinde oynadığı 6 müsabakada da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte Dolmabahçe’de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor’la da berabere kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇTIR ÇIKMIYOR

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü ve 9 maça çıkardı. Geride kalan müsabakalarda 4 beraberlik alan Solskjaer'in ekibi, 5 kez de galip geldi. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ile Kayserispor'u ise mağlup etti.

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10 YIL SONRA BİR İLK

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de uzun bir aradan sonra bir ilki başardı. Beşiktaş, Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.Bilic'in 2014-2015 sezonunda 17 ila 20. haftalar arasında Gençlerbirliği, Mersin İY, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'a karşı elde ettiği bu serinin ardından Beşiktaş; Valerien Ismael, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de ardı ardına 4 kez 3 puan sevinci yaşayamamıştı. Ismael ile Bronckhorst, en fazla 3 maçlık galibiyet serileri yakalayabilmişti.

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