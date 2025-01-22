Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 4-1'lik Athletic galibiyetinin sırrını verdi: Onlara tek bir şey söyledim!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımının birbirleri için savaşma ruhunu gösterdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Çok iyi başladık ve harika bir sonuç aldık. Oyuncularımızın birbirleri için gösterdiği savaşma ruhu çok önemliydi. Taraftar, futbolcu olarak birbirimize kenetlenmiş olduğumuz gösterdik. Güçlü bir Athletic Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİN SIRRINI ANLATTI

Göreve başladığı üç günlük sürede oyuncularıyla özgüven üstüne konuştuğunu söyleyen Norveçli teknik adam kısa süre içinde yaptıklarını şöyle anlattı:

"Beraber yemek yedik, vakit geçirdik. Ekip ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradaki oyuncular iyi karakterler. Akıllı ve savaşan bir şeklide oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Futbol iyi hissetmekle alakalı bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse siz de iyi hissedersiniz. Takım arkadaşınız sizin için savaşırsa siz de onun için savaşırsınız. Defansta kompakt olmayı ve öne hızlı oynamayı istedim. Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile çok inanılmaz, heyecan verici top oynadılar. Arka dörtlü çok iyiydi. Hepsi istediğimi sahaya yansıttı ve takım olarak oynamayı gösterdi. Futbol aslında özgüvenle alakalı. Hiçbir oyuncu bilerek hata yapmak istemez. 'Siz oynamaya çalışın, sorumluluk bende' dedim. Bu özgüveni görmek istedim."

Haberin Devamı

"OYUNU DOMİNE EDECEĞİZ"

Adım adım ilerleyeceklerini kaydeden Solskjaer, "Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. Her adımın üstüne biraz daha koyacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek. Antalyaspor maçında oyuncularımı, rakipleri ve ligi daha iyi tanımayı bekliyorum." dedi.

"GALİBİYETE ŞAŞIRMADIM"

4 gollü galibiyete şaşırmadığını vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, "Böyle bir şeye şaşırmadım. Kalitemiz var. Özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Beşiktaş büyük maçlarda iyi skor alan bir takım. O yüzden bu sonuç sürpriz olmadı. Oyuncularıma kendilerine güvenmelerini söyledim. Şimdi bir sonraki maça bakmak lazım. Herkes çok savaştı. Jonas Svensson bugün dünyanın en iyi kanatlarından biri olan Williams'ı durdurdu, onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

"ELİMİZDEKİ OYUNCULARI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUM"

Takıma takviye ile ilgili bir soruya Solskjaer, "Odaklandığım nokta elimdeki oyuncuları geliştirmek. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor. Böyle oyuncuları geliştirmeyi düşünüyorum. Takviye yapılabilir ama antrenman ve maç kültürünü geliştirebilecek savaşacak oyuncular üzerine tercih yapacağız." diye cevap verdi.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Taraftarlarla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarların, istedikleri takımı görmedikleri için tepkileri vardı. Beşiktaş'ın kulüp değerlerini de önemsememiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarı şerefli, adil ve savaşarak, iyi oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor. Bugünkü oyun da bu değerler üzerine bir oyundu. Taraftarla aramızda olan bu bağ devam etmeli. 'Siz çabalayın taraftar sizi sevecek, hata yaparsanız sorumluluk bende' dedim oyuncularıma. Atmosfer inanılmazdı. İngiltere'deki gibi ışık şov da vardı." ifadelerini kullandı.