Ole Gunnar Solskjaer: 'Beşiktaş için doğru insan olduğumu düşünüyorum'

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

İşte Solskjaer'in sözleri;

İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum.

İSTİKRAR ÖNEMLİ

Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar.

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DEVAM EDİYORUM

'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunu da yanıtlayan Solskjaer, "Hayır, devam ediyorum" ifadelerini kullandı.