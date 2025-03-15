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Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş bunu hak etmiyor, özür dilerim!"

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#Beşiktaş#Ole Gunnar#Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu hak etmiyor, özür dilerim
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 23:48

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 9 kişi Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda özür diledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Solskjaer'in sözleri;

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..."

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"BEŞİKTAŞ BUNU HAK ETMİYOR"

"Sonuç alamadık. Özür dilerim. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız."

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı yaratıcı bir mağlubiyet oldu. Maçı kazanmayı hak etmedik. Başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Olmamız, Beşiktaş'ın hak ettiği standartın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz. Şu an yapacak bir şey yok. 'Kaybettik, özür dileriz' demeliyiz. Böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak."

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#Beşiktaş#Ole Gunnar#Solskjaer

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