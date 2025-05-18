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Ole Gunnar Solskjaer beraberliğin ardından itiraf etti: 'Bu şekilde 3 puan almamız maalasef çok zor!'

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Alanyaspor
Ole Gunnar Solskjaer beraberliğin ardından itiraf etti: Bu şekilde 3 puan almamız maalasef çok zor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 23:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Alanyaspor maçının ardından "3 puan alamadığımız için üzgünüm. Ama şunu da söylemek istiyorum. Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur’’ dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü 1 puandan dolayı 3 puanı hak ettik. Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol anlamında ama rakibiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan dolayı rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum. Muçi ve Arroyo oyuna enerji getirdi. İkisi de çok çok çalıştılar. Muçi de golde iyi iş yaptı, asist yaptı. 3 puan alamadığımız üzgünüm 3 puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum. Maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalasef çok zor olur" diye konuştu.

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#Beşiktaş#Ole Gunnar Solskjaer#Alanyaspor

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