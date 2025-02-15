Ole Gunnar Solskjaer: 'Adım adım gideceğiz'

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız.

DAHA İYİ OLACAK

İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak.

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