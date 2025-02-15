×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ole Gunnar Solskjaer: 'Adım adım gideceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig
Ole Gunnar Solskjaer: Adım adım gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 21:30

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız.

Gözden KaçmasınBeşiktaş 2-1 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Beşiktaş 2-1 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

DAHA İYİ OLACAK

İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!