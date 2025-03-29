Ole Gunnar Solskjaer, 14 yıl sonra Galatasaray karşısında bir ilki başardı!

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı.

Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde etmişti.

Solskjaer, Schuster'in ardından sarı-kırmızı takım karşısında ligde galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu.

RAFA SILVA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Rafa, ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu. Portekizli oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Rafa Silva, Ole’nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

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GEDSON 4. GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Gedson Fernandes ise ligde 4. kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, toplamda ise 40 müsabakada 9 gol, 2 asiste ulaştı.