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Ole Gunnar Solskjaer: '10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık'

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#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig
Ole Gunnar Solskjaer: 10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 22:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in sözleri;

İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz.

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KAZANMAK ZORUNDAYDIK

10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi.

4 GOL ATABİLİRDİK

4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Süper Lig

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