Olcay Şahan'dan A Milli Takım kehaneti! "Yarı final..."

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Almanya’da katıldığı yayında A Milli Takım’ın ilk maçta Gürcistan’ı 3-1 yenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, "Öncelikle ilk maçta galip gelmek önemlidir. Oyuncularımız bunu başardı. Bu maç bana 2008 Avrupa Şampiyonası’nı hatırlattı. Arda Güler’in golü de bana Arda Turan’ın golünü andırdı. Genç oyuncularımız var, ilk maçta heyecan olması normaldi ama bu heyecanlarını attıklarını düşünüyorum. Portekiz ile oynayacağımız maçta daha coşkulu bir milli takım göreceğiz. Oyuncularımız, 2008’deki yarı finale çıkabilecek potansiyeli gösterdi" dedi.

Şahan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"2016 Avrupa Şampiyonası’nda güçlü bir gruba düşmüştük. Bu yıl biraz daha kolay gruba denk geldik. İlk maçın Gürcistan ile olması da iyi oldu. İlk maçımız Portekiz olsaydı zor olurdu. Portekiz maçında daha rahat oynayacağız. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Turnuvalarda ilk maçı kaybettikten sonra ikinci maçı kazanmak zorundasınız. İlk maçı kazandığımız için ikinci maça rahat çıkıyoruz. Kalan iki maçtan bir puan alırsak 3. olarak gruptan çıkıyoruz. Turnuvada birlik ve beraberlik içinde hareket edersek başarılı oluruz. Biz sadece kendimize bakmalıyız."

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ARDA GÜLER TURNUVANIN YILDIZI OLMAYA ADAY

Olcay Şahan, Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler hakkında ise şu yorumda bulundu:

“Arda Güler çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Geleceği oldukça parlak. İlerleyen yıllarda “Ballon d’Or’u kazanabilecek bir oyuncu. Gruplardan sonra devam ettiğimiz sürece oyuncularımız daha da yıldızlaşır. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi değerlerine değer kattı. Şu anda Arda Güler turnuvanın yıldızı olmaya aday gözüküyor. Önemli olan Türkiye’nin gruptan çıkıp sonrasında devam etmesi. Grup aşamasından çıkamazsak bir yıldız çıkmaz. Türkiye, en azından yarı final oynarsa yıldız doğmuş olur. Türkiye en azından yarı final oynamalı."