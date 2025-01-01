Olcay Şahan takımını zirveye taşıyor

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Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbol şubesini devraldığı 2012 yılından 2022'ye kadar 10 yıl görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpten ayrılmasının ardından İzmir temsilcisi teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Eroğlu'ndan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer ve Atilla Küçüktaka ile uzun vadeli çalışma ortamı sağlanamadı.

Bu sezon başında göreve getirilen Olcay Şahan ise takımın başında başarılı sonuçlara imza attı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve A Milli Takım'da önemli başarılara imza atan Olcay Şahan, teknik adamlık kariyerinde de iddialı olduğunu gösterdi. Ankaraspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini İzmir temsilcisinde yaşayan 37 yaşındaki çalıştırıcı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.06 puan ortalaması yakalayarak takımını zirve yarışında tuttu. Olcay Şahan, Altınordu ile teknik adamlık kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı hedefliyor.