×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Olcay Şahan takımını zirveye taşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Altınordu#Olcay Şahan#Sporanasayfa
Olcay Şahan takımını zirveye taşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 13:50

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu son yıllardaki teknik direktör sorununu Olcay Şahan'ın gelişiyle çözdü.

Haberin Devamı

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbol şubesini devraldığı 2012 yılından 2022'ye kadar 10 yıl görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpten ayrılmasının ardından İzmir temsilcisi teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Eroğlu'ndan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer ve Atilla Küçüktaka ile uzun vadeli çalışma ortamı sağlanamadı.

Bu sezon başında göreve getirilen Olcay Şahan ise takımın başında başarılı sonuçlara imza attı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve A Milli Takım'da önemli başarılara imza atan Olcay Şahan, teknik adamlık kariyerinde de iddialı olduğunu gösterdi. Ankaraspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini İzmir temsilcisinde yaşayan 37 yaşındaki çalıştırıcı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.06 puan ortalaması yakalayarak takımını zirve yarışında tuttu. Olcay Şahan, Altınordu ile teknik adamlık kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Olcay Şahan#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!