Olcay Şahan: 'Denizlispor'da kalmak istiyorum'

Olcay Şahan, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Olcay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.



Futbol kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren Olcay Şahan, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Denizli'de mutluyum. Gelecek sezon çok daha farklı bir Olcay Şahan izletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Teknik Direktör Bülent Uygun ile iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.





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