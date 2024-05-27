Olcay Şahan, Altınordu'nun yeni teknik direktörü oldu

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Ege temsilcisi Altonordu, A Milli Takım ve Beşiktaş formaları giyen eski futbolcu Olcay Şahan'ın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Son olarak Ankaraspor'u çalıştıran Olcay Şahan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Başkanımıza bana güvendiği için teşekkür ederim. Altınordu, zorlu bir süreçten geçti. Uzun yıllar mücadele ettiği 1. Lig’den 2. Lig’e düştüler. Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Başkanımızın da dediği gibi kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile birlikte Süper Lig’e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa’ya gönderme hedefindeyiz. Yıllarca futbol oynadığım dönemlerde her zaman genç oyunculara önem verdim. Son iki sezondur da 2. Lig’de futbol oynamamın tek nedeni; futbol hayatımda gerek Türkiye’de gerekse Almanya’da en dipten en zirveyi gördüm. Hocalık düşüncesine girdiğim an itibarıyla karar verdim. 2. Lig’de oynamam lazım. 2. Lig’de oynamasaydım olmazdı. İnşallah Süper Lig’de de hocalık yapacağım günler gelecek. 2. Lig’den bir oyuncuya tenezzül etmezdim, aramazdım ne var derdim. Burada 2. Lig’de oynadıktan sonra gördüm ki bu ligden Süper Lig’e, Avrupa’ya gidecek potansiyelli oyuncular var. Bu konuda Altınordu zaten bir numara. Kulübümüz kendi sisteminden yetiştirdiği birçok oyuncuyu yurt dışına gönderdi. Ben bu heyecanı bu isteği her şeyi mücadele ederek gördüğüm için gençlere destek vererek bu tercihi yaptım. Maddi anlamda fazla konuşmadık. Ben başarıya açım. Geçen sezon Ankaraspor’da aynı şekilde gençlere önem verdim. Burada hedefe gitmek istiyorum. Avrupa’nın sayılı kulüplerinde olan tesislere sahibiz. Burası potansiyel bu lig değil, bu takımın kesinlikle üst ligde olması lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.