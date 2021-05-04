Olcan Adın'ın Fenerbahçe-Erzurumspor maçındaki tepkisi olay oldu

Fenerbahçe altyapısından çıktıktan sonra Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen Olcan Adın, sosyal medyada sarı lacivertliler aleyhine yaptığı yorumlara bir yenisini ekledi.

Olcan, Fenerbahçe - Erzurumspor maçının başında sarı lacivertliler lehine verilen penaltıya da sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Önce VAR'ın kontrol ettiği daha sonra da Mete Kalkavan'ın ekrandan izleyip çaldığı penaltı pozisyonuna tepkisini gösteren Olcan Adın, "Şimdi soruyorum size bu penaltı pozisyonunu hangi ülke futbolu verir beni biri aydınlatsın sevinirim" dedi.

Olcan'ın bu tweet'ine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.