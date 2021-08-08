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GeriFutbol Olaylı Real Betis - Roma maçında tam 7 gol! Jose Mourinho kırmızı kart gördü
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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2021 - 01:03 | Son Güncelleme:

Olaylı Real Betis - Roma maçında tam 7 gol! Jose Mourinho kırmızı kart gördü

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Olaylı Real Betis - Roma maçında tam 7 gol! Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Real Betis'e hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Roma'da 3 futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Jose Mourinho da tribüne gönderildi.

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  • Real Betis - Roma maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Real Betis - Roma maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Real Betis - Roma maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Real Betis - Roma maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İspanya'da oynanan hazırlık maçında Real Betis'e 5-2 mağlup olan Roma, karşılaşmayı 8 kişi tamamlayabildi.

Tartışmalara sahne olan maçta Betis'in gollerini 4. dakikada Rodri, 30. dakikada Fekir, 58. dakikada Moreno Lopera, 80. dakikada Tello ve 83. dakikada Rober kaydetti.

Roma'nın golleri ise 27. dakikada Shomurodov ve 57. dakikada Mancini'den geldi.

Öte yandan tartışmaların damga vurduğu maçta Pellegrini, Mancini ve Karsdorp kırmızı kart görürken Roma mücadeleyi 8 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın hakemini sert bir şekilde itirazda bulunan Jose Mourinho da tribüne gönderildi.

Olaylı Real Betis - Roma maçında tam 7 gol Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Olaylı Real Betis - Roma maçında tam 7 gol Jose Mourinho kırmızı kart gördü

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