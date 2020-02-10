Olaylı maçtan sonra ilk kez! Suat Arslanboğa sürprizi...

Süper Lig'in 5. haftasında (23 Eylül 2019) Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelmiş, Suat Arslanboğa'nın kararları bir hayli tartışılmıştı. MHK, bu maçta kendisine fiziksel temasta bulunan Ljajic'e kırmızı kart göstermediği ve hakemliği küçük düşürücü davranışa taviz verdiği gerekçesiyle Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmişti.

Bunun ardından iki ay hiçbir maçta görev alamayan deneyimli hakem, 24 Kasım 2019'daki Memenenspor - Balıkesirspor maçıyla (TFF 1. Lig) birlikte sahalara geri dönmüştü.

Hiç Süper Lig maçında düdük çalmadı!

Arslanboğa bu süreçte hiçbir Süper Lig maçında düdük çalmadı. Sadece 5 Süper Lig maçında VAR olarak görev aldı.

16 Ocak 2020'deki Trabzonspor - Denizlispor maçında düdük çaldı ve böylelikle olaylı maçın ardından ilk kez dört büyüklerin bir maçında görev almış oldu.

Arslanboğa geçen hafta Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan kupa maçında VAR görevindeydi.

Üç büyüklerde siftah Fenerbahçe'yle!

Bu hafta ise Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u konuk edeceği kupa rövanş maçında düdük çalacak. (Ajansspor)





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