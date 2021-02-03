Olaylı maçın ardından Eyüpspor, Sakaryaspor'dan özür diledi
Eyüpspor Kulübü, bugünkü karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili Sakaryaspor Kulübü'nden özür diledi. Resmi açıklamada 6222 sayılı kanun çerçevesinde 7 kişi hakkında cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Eyüpspor'umuzun Sakaryaspor ile oynadığı Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında tasvip etmediğimiz olaylar yaşanmıştır.
Sporun birleştirici ruhuna yakışmayan, Fair-Play ruhuyla bağdaşmayan davranışların neticesinde; içerisinde yöneticilerimizin de bulunduğu 7 kişi hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesince cezai işlem uygulanmıştır.
Yaşananlar nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşırken, bugün yaşanan gerilimin iki kulüp arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeyeceğini temenni ediyor; dost Sakaryaspor camiasına özürlerimizi iletiyoruz."
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