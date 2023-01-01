Olaylı Göztepe-Altay maçında yanıcı maddeleri taşıyan ambulans firması süresiz kapatıldı

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İzmir’in Spor Toto 1’inci Lig’de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında, geçen 27 Kasım’da oynanan müsabakanın 19’uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim’e saldırmıştı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edilmişti.

Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtilmişti. Şoförlerin, saat 16.34’te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim’e saldıran Göztepe taraftarının da aralarında bulunduğu toplam 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaylı derbinin ardından ambulans şirketi hakkında idari soruşturma başlatıldmıştı.

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