Olaylı geçen Panathinaikos - Fenerbahçe maçının ardından Cedi Osman'dan sert sözler! 'Unutmayacağız'

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. haftasında Panathinaikos’a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Wade Baldwin’in son saniye basketiyle 85-83 kazanan Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.

Tarık Biberovic 26 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Sarı-lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyetin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"ÇOK BASİT HATALAR YAPTIK"

“Bu salonda iyi oynamak hiçbir zaman kolay değil. Biz de çok iyi oynamadık. Çok basit hatalar yaptık. Kazanmak ve lider olmak önemli değil. Sürekli olarak gelişmek önemli. Umuyorum play-offlara kadar böyle devam ederiz ve bu maçtaki gibi rakiplerimize kolay sayı şansı vermeyiz. Çalışmaya devam edeceğiz."

Fenerbahçe Beko Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci'nin maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"MAÇ SONU YAŞANANLAR İLE İLGİLİ ŞİKAYETLERİMİZİ YAPTIK"

"Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok, oyuncularımızın hepsi iyi. Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilgili şikayetlerimizi yaptık. Durumun takipçisi olacağız. Bugün bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız"

Maçın ardından Yunan basınına yaşananlar hakkında konuşan Cedi Osman, şu ifadeleri kullandı:

"Baldwin’in yaptığı pek profesyonelce bir davranışı değildi. Özellikle de onun hayal edebileceğinden çok daha büyük olan bu kulübe saygısızlık etmek. Sonunda kavga çıkmasının sebebi buydu. Tamam, maçı kazandın ve kutlayabilirsin, ama bu şekilde değil. Bu kulübe saygısızlık edemezsin. Taraftarlar bunu unutmayacak ve biz de unutmayacağız.”

Juancho Hernangomez, maç sonunda yaşanan olaylar hakkında:

"Boldwin saygısızlık etti. Sahanın ortasında takımın logosu üzerinde kaldı, kışkırtıcıydı. Maça gelince? Sonunda bir şutla kaybettik. Sezon uzun, bundan ders almalı ve yolumuza devam etmeliyiz. Savaştık, takımımla, takım arkadaşlarımla ve sonunda gösterdiğimiz tepkiyle gurur duyuyorum. Birçok hata yaptık, Biberovic'in sayı yapmasına izin verdik, hücum ribaundlarını almalarına izin verdik, iyi iletişim kuramadık. Hatalarımızı azaltmalıyız."