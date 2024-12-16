Olay yaratan pozisyonu Nihat Kahveci yorumladı: 'Başkası olsa 7 takla atardı' | Mourinho'ya sert uyarı...

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Fenerbahçe ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan maç büyük bir mücadeleye sahne olurken, kazanan ev sahibi ekip oldu.

Ülker Stadyumu'ndaki maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri (2) kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 35'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi ve 2. sırada takibini sürdürdü. Başakşehir ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın öne çıkan anlarını, verilen hakem kararlarını ve futbol anlamında takımların performansını eski futbolcu ve günümüzde yorumculuk yapan Nihat Kahveci değerlendirdi.

Kontraspor'da konuşan Kahveci'nin tüm açıklamaları:

'10 ÜZERİNDEN 10'LA OYNADI'

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Maç 2-2 bitse ortalık yıkılırdı. Geldiğinden beri ilk defa 10 üzerinden 10 performans veren Youssef En-Nesyri kafasını iyi kullandı. İlk golü muhteşemdi. Kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Fenerbahçe'nin ilk golü dışında organize atak yaptığını söyleyemem. Daha fazla organize ataklar yapmalı. Bireysel yeteneğe dönüyor iş.

'BAŞKALARI 7 TAKLA ATARDI'

Sahada bazı futbolcuların çok agresif bir dili vardı. Mesela Ba. Dzeko seni hafif tahrik etti, belki İngilizce küfür etti. Sen, kafa attın kardeşim adama, kaşı yarıldı. O bölge çok acır. Kırmızı kart! Neden kafa atarsın? O kafayı bazıları yese VAR monitörüne kadar yuvarlanır, 7 takla atar. Dzeko ise durdu!

'DZEKO PROVEKE ETTİ'

Evet Dzeko proveke etti ama sen herkesin önünde adama kafa attın. PFDK 2 en az maç ceza verecek şimdi. Takımında olayım 4 maç da ben ceza veririm. Takım arkadaşlarının emeğine yazık. O itişmeyi kakışmayı hakem göremedi. VAR'a aferin, çağırdı. Dzeko da sarıyı hak etti.

"SEN MOURINHO'SUN AĞIRLIĞIN VAR"

Galibiyeti, Samet Akaydin'a armağan ediyorsan, bugün neden 21'e almadın hocam? Kulübede armağan etseydin, sen Mourinho'sun ya! Bu açıklama olmaz. Sen Mourinho'sun bir ağırlığın, kredin var.