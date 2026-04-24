Olay transfer! Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 09:00

Beşiktaş, Galatasaray’ın kiralık yıldızı için transferde devreye girmeye hazırlanıyor.

Transferde ezeli rakipler birbirine çalım atmaya hazırlanıyor. Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray’da geçiren ve bonservisi Napoli’de bulunan Noa Lang için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Kırmızılılar’ın satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olan Hollandalı yıldız için henüz somut bir adım atmaması, Beşiktaş’ı harekete geçirdi.

Yönetimin kısa süre içinde İtalyan kulübüyle temas kurması bekleniyor. Galatasaray’da zaman zaman performansıyla fark yaratan ancak istikrarsız görüntüsü nedeniyle soru işaretleri oluşturan Lang konusunda yönetimin temkinli davrandığı öğrenildi. Bu durum transferde yeni bir kapı aralarken, Beşiktaş cephesi fırsatı değerlendirmek istiyor.

Teknik heyetin de hücum hattında birebirde etkili, yaratıcı bir kanat oyuncusu talebi doğrultusunda Lang ismine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Opsiyona göre hareket

Napoli’nin 30 milyon Euro’luk opsiyon bedelinde esnek davranıp davranmayacağı merak konusu olurken, Beşiktaş’ın kiralama ya da daha uygun şartlarda satın alma formülü üzerinde durduğu belirtiliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Siyah-Beyazlılar’ın bu hamlesi yaz döneminin en dikkat çekici sürprizlerinden biri olabilir.

