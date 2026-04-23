Olay teklif! Arda Güler için 120 milyon Euro

Real Madrid'de bu sezon oynadığı futbolla etkisini oldukça gösteren ve Dünya Kupası'nda da Türk Milli Takımı ile turnuvaya renk katması beklenen Arda Güler'e dair sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Real Madrid'in bu sezon başarısız olmasına karşın Arda Güler, sezon boyunca izleyenleri mest etti. Özellikle Bayern Münih maçında attığı 2 muhteşem gol, Arda'yı Avrupa transfer yarışının üst sıralarına yükseltti.

ARDA İÇİN 120 MİLYON EURO TEKLİF GELEBİLİR

İspanyol basını, Arda için kaleme aldığı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Arda Güler'in Real Madrid üzerindeki etkisi yadsınamaz. Arda, gelecek vadeden bir yetenekten, takımının hücum sisteminin kilit oyuncusuna dönüştü.

La Liga'da attığı goller ve yaptığı asistler, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu zamanlarda geldi. Arbeloa, ona güveniyor. İspanyol teknik adamın ona sürekli forma şansı vermesi, en iyi performansını sergilemesine neden oldu.

Real Madrid, Arda'yı stratejik bir değer olarak görüyor. Gelişimi, onu geleceğin en önemli oyuncularından biri haline getiriyor.

MANCHESTER UNITED, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Arda Güler'in performansı, Avrupa'da dikkatlerden kaçmadı. ManU, Arda'nın durumunu yakından takip ediyor.

Manchester United ile beraber başka Premier Lig kulüpleri de Arda'yı yakından takip ediyor. Onu Premier Lig'e mükemmel derecede uyum sağlayacak biri olarak görüyorlar.

Arda Güler, dev ekonomik gücü olan takımların radarında. Bu durum, yaz transfer sezonunda rekabet savaşına yol açabilir.

120 MİLYON EURO'LUK TEKLİF DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler'e dair tutumu net. Kulüp, normal şartlarda Arda'nın ayrılığını asla düşünmüyor.

Florentino Perez, Türk oyuncuyu takımının kilit bir faktörü olarak görüyor. Amacı onun takımda kalmasını sağlamak ve etrafında takım kurmak.

Ancak modern futbolun kuralları var. 120 milyon Euro'yu bulan ve aşan bir teklif, Real Madrid'de ayrılığı gündeme getirebilir. Böylesine bir teklif, durumun değerlendirilmesine sebebiyet verebilir.

ManU'nun ve diğer İngiliz kulüplerinin devasa mali kaynakları var. Bu durum, Real Madrid'i zorlayabilir.

Arda Güler, performansına odaklanmaya devam ediyor. Oyuncu, Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncunun çevresi de La Liga'da kalmasını istiyor. Real'in, gelişimi için en iyi ortamı sağladığına inanıyorlar."