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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının 5. haftası tamamlanırken, Türk takımlarının turnuva ağacındaki muhtemel rakipleri de şekillenmeye başladı. Football Meets Data’nın (FMD) projeksiyonuna göre Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olası eşleşmeleri belli oldu.

GALATASARAY 14. SIRADA

Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa’yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Cimbom, 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

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FENERBAHÇE 16. SIRADA

Fenerbahçe ise son olarak Londra'da Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyeti bulunan Kanarya, lig aşamasında 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

TÜRKLER EŞLEŞEBİLİR!

Bu arada FMD'ye göre Türk takımlarının bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde turnuva ağacına göre öngörülen rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın Leipzig veya Fenerbahçe ile eşleşmesi öngörülüyor. Fenerbahçe'nin ise Aston Villa veya Galatasaray ile eşleşeceği tahmin ediliyor. İki Türk takımı, play-off turunda birbirine rakip olabilir.