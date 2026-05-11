Olay iddia! Mourinho, Osimhen'i götürüyor

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 10:23

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e dair olay yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Buna göre Mourinho, yeni takımından Osimhen'i istedi.

Galatasaray ile üst üste 2. şampiyonluğunu kutlayan Victor Osimhen, yaz transfer sezonu öncesi şimdiden dünya devlerinin gözdesi haline geldi.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla alkışları toplayan Nijeryalı golcü, sarı kırmızılıların son oynadığı Antalyaspor maçında da takımının geri dönüşünde büyük katkı sağlamıştı.

TRANSFER PİYASASINI SALLAYACAK OLAY

Ligde şampiyon olunmasıyla beraber Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından gelecek sezon da Galatasaray'da olacağını ifade etmişti.

Buna karşın Osimhen için dev bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın ana figürü ise: Jose Mourinho.

MOURINHO, OSIMHEN'İ REAL MADRID'E İSTEDİ

Halihazırda Benfica'nın başında bulunan Jose Mourinho'nun, sezonun sona ermesiyle beraber Real Madrid'in başına geçeceği ifade ediliyor.

Bu sezon Xabi Alonso ve Arbeloa yönetiminde oldukça başarısız bir serüven yaşayan Real Madrid, son olarak şampiyonluğu kaptırdığı Barcelona'ya La Liga'da mağlup oldu.

Gelecek sezon, bu sezonu unutturacak bir takım yaratmak isteyen başkan Florentino Perez, takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek.

Portekizli teknik adamın da, Perez'den forvet hattı için Victor Osimhen'i istediği iddia edildi.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in ayrılığına sıcak bakılmıyor. Avrupa devlerinin ilgisine rağmen, sarı kırmızılılar gelecek sezon Osimhen ile yola devam etmek istiyor.

