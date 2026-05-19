Olay hamle! BeÅŸiktaÅŸ, Arda Turan'Ä± istiyor

Geride kalan sezonda beklentilerin uzaÄŸÄ±nda kalan BeÅŸiktaÅŸâ€™ta teknik direktÃ¶r belirsizliÄŸi sona erdi. Siyah-beyazlÄ±larda BaÅŸkan Serdal AdalÄ± ile teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kritik zirvenin ardÄ±ndan ayrÄ±lÄ±k kararÄ± alÄ±ndÄ±.

KÃ¶tÃ¼ geÃ§en sezon sonrasÄ± camiada bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim beklentisi oluÅŸurken, yÃ¶netim yeni teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in vakit kaybetmeden harekete geÃ§ti. BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin Ã¶nceliÄŸi ise yabancÄ± teknik adamlar olarak belirlendi. Listenin ilk sÄ±rasÄ±nda son olarak Tottenham Hotspur ve Nottingham Forestâ€™Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran deneyimli teknik adam Ange Postecoglou yer alÄ±yor. Åžu anda boÅŸta olan 60 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, yÃ¶netimin en ciddi adaylarÄ±ndan biri olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. HÃ¼cum futboluna verdiÄŸi Ã¶nem ve oyun anlayÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Postecoglouâ€™nun teknik heyet iÃ§inde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n gÃ¼ndemindeki diÄŸer yabancÄ± adaylar arasÄ±nda ise Oliver Glasner bulunuyor. Sezon sonunda Crystal Palace ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± beklenen baÅŸarÄ±lÄ± teknik adamÄ±n durumu yakÄ±ndan takip ediliyor. Ã–te yandan Brezilya futbolunun yÃ¼kselen teknik adamlarÄ±ndan Filipe LuÃ­s de adaylar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Flamengo ile Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar yaÅŸayan genÃ§ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n ismi, BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin deÄŸerlendirdiÄŸi seÃ§enekler arasÄ±nda gÃ¶sterildi. Listede dikkat Ã§eken bir baÅŸka isim ise Razvan Lucescu oldu. Daha Ã¶nce SÃ¼per Ligâ€™i yakÄ±ndan tanÄ±yan deneyimli teknik adamÄ±n da siyah-beyazlÄ±larÄ±n radarÄ±nda olduÄŸu ifade edildi.

Yerli teknik direktÃ¶r adaylarÄ±nda ise Ã¶nceliÄŸin Arda Turan olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerinde dikkat Ã§eken bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayan genÃ§ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, Shakhtar Donetskâ€™teki ilk sezonunda ÅŸampiyonluk yaÅŸamasÄ± sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–zellikle BaÅŸkan Serdal AdalÄ±â€™nÄ±n Arda Turan ismine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ve genÃ§ teknik adamÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rmek istediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde teknik direktÃ¶r konusunda temaslarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ± bekleniyor.

