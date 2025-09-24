×
Olay hakem Arda Kardeşler konuştu: 'TFF Başkanı beni hedef gösterdi!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert bir dilde eleştirdiği Arda Kardeşler'den açıklama geldi.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler için "Bu arkadaşımızın Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" demişti. 

Maçın hakemi Arda Kardeşler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da açıklama yapmış, sert sözler kullanmıştı.

'BUNUN İZAHI YOKTUR'

Hacıosmanoğlu canlı yayına bağlanıp "Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır."

'FEDERASYONA ÇAĞIRDIM'

"Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek. Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım." sözlerini kullanmıştı.

MHK BAŞKANI GÖREVE DEVAM EDİYOR

Tüm bunlar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam edeceğini açıkladı. Arda Kardeşler'in bir daha maç alıp almayacağı merak konusuydu.

ARDA KARDEŞLER KONUŞTU: TFF BAŞKANI BENİ HEDEF GÖSTERDİ

Trabzonspor-Gaziantep maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sert eleştirilerde bulunduğu hakem Arda Kardeşler, HT Spor’a konuştu:

TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. 

Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi."

