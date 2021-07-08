Olarenwaju Kayode yeniden Sivasspor'da!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında kiralık olarak takıma katılan ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcunun, 2021-2022 sezonunun

sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübü ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Olarenwaju Kayode, kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampına katıldı.

Geçen sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maçta forma giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı