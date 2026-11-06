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Olaitan fırtınası Celtic'i de vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Olaitan#UEFA Avrupa Ligi
Olaitan fırtınası Celtici de vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 01:19

Beşiktaş'ta sezonun flaş oyuncusu Junior Olaitan, gollerine İskoçya'da da devam etti.

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Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.

Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

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#Beşiktaş#Olaitan#UEFA Avrupa Ligi

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