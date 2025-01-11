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Ola Aina kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın ilgilendiği Ola Aina hangi takımlarda oynadı?

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Ola Aina kimdir, kaç yaşında, nereli Galatasarayın ilgilendiği Ola Aina hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 14:47

Ola Aina kimdir sorusu, futbolseverler tarafından sıklıkla merak ediliyor. 1996 doğumlu olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya geldi. Defans oyuncusu olarak görev yapan Aina, futbola Chelsea altyapısında adım attı ve kariyerinde bir dizi Avrupa kulübünde top koşturdu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ilgilendiği iddiaları gündemde. Peki, Ola Aina kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Ola Aina, Chelsea altyapısından yetişen ve İngiltere ile Nijerya milli takımlarında görev yapan başarılı bir futbolcudur. Sağ bek olarak görev yapan Aina, aynı zamanda sol bek ve orta saha oyuncusu olarak da görev alabiliyor. Kariyerine Chelsea’de başlayan Aina, Torino, Fulham ve Nottingham Forest gibi kulüplerde önemli deneyimler kazandı. Şu an Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giymekte. Peki, Ola Aina kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

OLA AİNA KİMDİR?

Ola Aina, 8 Ekim 1996'da Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Nijeryalı asıllı olan Aina, ailesinin desteğiyle Chelsea'nin altyapısına katıldı ve burada futbol kariyerine başladı. Chelsea’nin alt yaş kategorilerinde oynayarak dikkatleri üzerine çeken Aina, profesyonel kariyerine 2016 yılında ilk takımda oynayarak adım attı. Ancak, ilk takımda düzenli bir yer bulmakta zorlanan Aina, zamanla kiralık olarak farklı kulüplere gönderildi. İngiltere'deki Chelsea altyapısından sonra, Aina'nın futbol yolculuğu Torino'ya kadar uzandı. Ayrıca, Nijerya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biri olarak kariyerine devam etmektedir​

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OLA AİNA KARİYERİ

Ola Aina, profesyonel futbol kariyerine Chelsea'de başladı, ancak en verimli yıllarını kiralık olarak farklı kulüplerde geçirdi. 2017-2018 sezonunda Hull City'ye kiralanan Aina, burada 14 maçta forma giydi. Ardından, 2018 yılında Torino'ya transfer oldu ve İtalya'da başarılı bir dönem geçirdi. Torino'da yaklaşık 100 maçta görev alarak, sağ bekteki yerini pekiştirdi. Daha sonra, 2021-2022 sezonunun başında İngiltere'ye geri dönen Aina, Nottingham Forest ile sözleşme imzaladı ve burada Premier Lig'e yükselme yolunda önemli bir katkı sağladı. 2024 yılında, kulübüyle sözleşmesini uzatarak kariyerine devam etti. Aynı zamanda, Nijerya millî futbol takımının da düzenli oyuncularından biri olan Aina, Afrika Uluslar Kupası gibi uluslararası turnuvalarda görev aldı

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